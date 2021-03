Standpunkt SN

18 Leistungsträger fehlen Teamchef Franco Foda zum WM-Qualifikationsauftakt. Egal, wer auch immer nächsten Donnerstag im Glasgower Hampden-Park das rot-weiße Trikot tragen wird: Es braucht in dieser Mannschaft eine "Jetzt erst recht"-Stimmung. So wie vor knapp 20 Jahren, als der damalige Teamchef Otto Baric mit zahlreichen Reservisten in Israel einen Relegationsplatz in der WM-Qualifikation erkämpfte. Oder wie bei Norwegens vermeintlicher "Notelf" vom vorigen Herbst, die Österreich ziemlich ins Schwitzen brachte.

Aber widrige Umstände hat das Nationalteam immer wieder weggesteckt. ...