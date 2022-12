DFB-Krise: Ein Ritt auf der Rasierklinge

Der Ruf nach Neuaufstellung der Nationalmannschaft ist in Deutschland nach dem peinlichen WM-Aus in Katar laut. DFB-Direktor Oliver Bierhoff wurde bereits von seinen Aufgaben entbunden, auch Trainer Hansi Flick und viele Spieler stehen zur Diskussion. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen radikalen Schnitt ist, das gilt es aber zu bezweifeln. Denn in nur 18 Monaten will Deutschland bei der Heim-EM um den Titel mitspielen. In so kurzer Zeit einer Mannschaft mit einem neuen Trainer ein komplett neues Gesicht zu geben ist unmöglich. Vor allem, weil Deutschland seit Jahren die Toptalente fehlen. Bis auf Jamal Musiala, der in England ausgebildet wurde, gibt es derzeit keinen einzigen deutschen Youngster, der bei einem Topclub eine tragende Rolle spielt. Für die neue sportliche Führung wird es ein Ritt auf der Rasierklinge. Sie muss viele "WM-Versager" in die Spur bringen und behutsam neue Spieler integrieren. Nur wenn das gelingt, kann die DFB-Elf bei der Heim-EM glänzen.