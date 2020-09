Es ist geschafft, wenn auch mit viel zittern. Red Bull Salzburg spielt wieder im Konzert der ganz großen Teams des europäischen Fußballs mit. Nach dem Einzug in die Königsklasse muss man auch vor der Arbeit von Trainer Jesse Marsch den Hut ziehen. Was die ehemaligen Toptrainer Giovanni Trapattoni, Huub Stevens, Roger Schmidt, Adi Hütter oder zuletzt Marco Rose nicht schafften, das glückte dem von vielen vor seinem Engagement oft belächelten Jesse Marsch. Erstmals in der Bullen-Geschichte gelang es nämlich, über ...