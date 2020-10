Unglaublich, aber Realität: Bevor Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Mittwoch zum zweiten Mal in Serie in das Abenteuer Champions League startet, haben die Bullen alle bisherigen acht Pflichtspiele sowohl international als auch im heimischen Cup und in der Bundesliga gewonnen. Zwar zeigte der Serienmeister nicht immer einen berauschenden Fußball, aber Torjäger Patson Daka und Co. siegten meist ziemlich souverän. Da muss man auch überhaupt kein Haar in der Suppe suchen. Der Meister startete perfekt in die Saison. Und die ...