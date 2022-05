Eintracht Frankfurt: Vertrauen mit historischem Triumph zurückgezahlt

Der Einstand von Oliver Glasner in Frankfurt verlief denkbar schlecht. Sein Debüt endete mit einer Cup-Blamage in Mannheim. In der Liga fand sich die Eintracht nach einem schwachen Start im Tabellenkeller wieder. Als die ersten Kritiker den Nachfolger von Erfolgstrainer Adi Hütter anzählten, sprach der Eintracht-Vorstand ein Machtwort und stärkte Glasner den Rücken. Und dieses Vertrauen hat der Oberösterreicher nun mit dem historischen Triumph in der Europa League zurückgezahlt.

Damit hat der 47-Jährige bewiesen, dass er eine Mannschaft durch stürmische Zeiten führen und über einen längeren Zeitraum Erfolg haben kann. Können die Führungsspieler gehalten werden, dann ist Frankfurt auch in der Champions League für Überraschungen gut.