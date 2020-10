Auf Österreichs Team warten jetzt zwei echte Endspiele vor eigenem Publikum um den Aufstieg in die Division A der Nations League. Die Aussicht auf Spiele von David Alaba und Co. gegen die Elite der europäischen Nationalmannschaften ist ein Lichtblick nach einem deprimierenden Jahr der Absagen, Geisterspiele und Zuschauerbeschränkungen.

Umso bedauerlicher ist, dass voraussichtlich nur jeweils 3000 Fans zu den Heimspielen gegen Nordirland und Norwegen Mitte November ins riesige Ernst-Happel-Stadion dürfen. Bis zu einem Drittel der Stadionkapazität, in Wien also 15.000 Zuschauer, wären laut UEFA möglich. Weil das Oval so weitläufig ist, kam stets nur schwer Stimmung auf. Kurioserweise würde dieser ewige Makel des Happel-Stadions in der aktuellen Situation zugute kommen.

Aber derzeit müssen die Fußballer die Kulisse akzeptieren, die von den Behörden vorgeschrieben wird. In jedem Fall haben es die Österreicher in der Hand, die Weichen für eine Zukunft stellen, die sehr erfreulich sein kann - und in der Coronabeschränkungen hoffentlich schon Geschichte sind.