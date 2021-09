Standpunkt

Österreichs Fußball-Nationalteam ist auf dem Boden der Realität gelandet. Schwächer als bei der Pleite gegen Israel kann ein ÖFB-Team nicht spielen. Das ist "positiv", denn es kann nur besser werden. Die EM-Euphorie, die eigentlich nur künstlich von Teamchef Franco Foda mit seiner Aussage "Wir haben Geschichte geschrieben" erzeugt wurde, ist vorbei. Sie gab es nicht und gibt es jetzt noch weniger. Bei der EM wurde mit dem Einzug in das Achtelfinale die Pflicht erfüllt. Gefühlt hat dieses ohnehin jedes Team erreicht. Im Achtelfinale hat die Foda-Elf brav mitgespielt. Nicht mehr und nicht weniger. Von einem Sieg waren Alaba und Co. genauso meilenweit entfernt wie jetzt von der direkten Qualifikation für die WM. In den nächsten Spielen geht es darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Und für Foda steht sein Job auf dem Spiel. Sollte das ÖFB-Team weiter von einer Verlegenheit in die nächste taumeln, muss vor dem WM-Play-off, für das man als einer der Gruppensieger in der Nations League fast sicher qualifiziert ist, reagiert werden. Um mit neuem Schwung zu retten, was noch zu retten ist.