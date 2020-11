Acht Tore gegen St. Pölten vor dem ersten Finalspiel in der Champions League zeigen, dass Red Bull Salzburg in der Offensive über enorme Qualitäten verfügt. Acht Tore gegen überforderte Niederösterreicher sind aber kein Maßstab, werden viele Fans sagen. Diese Aussage stimmt nur bedingt, denn auch gegen St. Pölten muss man erst einmal acht Treffer erzielen. So im Vorbeigehen gelingt das nicht. Aber nach dem Remis gegen Rapid und der Heimniederlage gegen Sturm Graz in den vergangenen beiden Ligaspielen schienen die ...