Für Red Bull Salzburg gilt das olympische Motto: Dabei sein ist alles!

Zum vierten Mal in Folge nimmt Red Bull Salzburg an der Gruppenphase der Champions League teil. Das ist allein deshalb bemerkenswert, weil die Tür zur Fußball-Königsklasse für die Bullen bei so vielen Qualifikationsversuchen zuvor wie vernagelt war. Aus der einstigen Pleiten-, Pech- und Pannenserie wurde eine Erfolgsgeschichte, die in der vergangenen Saison mit dem erstmaligen Aufstieg in das Achtelfinale ihren vorläufigen Höhepunkt erlebt hat. Wer Red Bull Salzburg kennt, der weiß, dass der österreichische Serienmeister immer nach Höherem strebt. Doch ...