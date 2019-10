Red Bull Salzburg beweist, wie man mit Cleverness und Mut zur Innovation den Großen und Reichen die Stirn bieten kann.

Die Fußball-Champions-League eignet sich hervorragend als Symbol dafür, wie das Leben heute in so vielen Bereichen spielt. Die Großen haben sich die Königsklasse so eingerichtet, dass die (erfolg)reichen Clubs immer noch (erfolg)reicher werden. Die weniger Begüterten hingegen kommen nicht mehr ...