Mit Patson Daka verliert Fußballmeister Red Bull Salzburg den Topstürmer. Sékou Koïta, als Angreifer Nummer eins in der neuen Saison vorgesehen, fällt monatelang aus. Geld wäre nach dem Wechsel von Daka in die englische Premier League genug in der Kasse, um für die Offensive aufzurüsten. Aber die Bullen sehen keinen Grund dafür, bezüglich eines routinierten Angreifers, der auch sofort helfen kann, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Es ist auch schwierig, einen gleichwertigen Ersatz mit internationaler Erfahrung für Koïta zu ...