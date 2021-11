Noch muss Red Bull Salzburg also warten, ehe man das Ticket für das Achtelfinale der Champions League lösen kann. Aber so wie die Bullen am Dienstag beim 1:2 gegen den VfL Wolfsburg aufgetreten sind, stellt sich nicht die Frage ob, sondern nur, wann Salzburg den Sack zumachen wird. Es spricht überhaupt nichts dafür, dass die Truppe von Matthias Jaissle nach dessen erster Niederlage als Cheftrainer jetzt einen Einbruch erleiden könnte. Zu dominant ist die Spielweise, zu groß das Selbstvertrauen, zu ...