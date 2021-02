Die Aussagen von Austria-Trainer Peter Stöger nach dem Aus im ÖFB-Cup bei Fußballmeister Red Bull Salzburg waren so etwas wie ein Eingeständnis der vorweggenommenen Resignation. Denn Stöger, dessen Truppe gegen die Bullen meist chancenlos nur mit Abwehrarbeit beschäftigt war, meinte, dass er im Großen und Ganzen damit einverstanden sei, was sein Team gezeigt habe. Es sei ordentlich gewesen. Diese Analyse kann nur bedeuten, dass die Erwartungshaltung der Austria schon vor Anpfiff äußerst gering gewesen sein muss. Wenn Stöger schon damit zufrieden ist, dass seine Elf den Salzburgern über weite Strecken der Partie nur hinterherläuft. Vielleicht sollte sich ein Wiener Großclub, der österreichischer Rekordsieger im Cup ist, schon auch ein wenig darüber ärgern, dass er den Meister nicht einmal ärgern konnte. Dabei mussten die Bullen bei ihrem vierten Pflichtspielsieg in Serie ohne Gegentor nicht einmal richtig glänzen. Es reichte für die Marsch-Elf, kompakt zu stehen und abgebrüht Fehler in der Defensive zu vermeiden. Nach den ersten vier Partien 2021 hat es den Anschein, als könnten die Salzburger nicht mehr verlieren, führen sie einmal 1:0. Das scheint auch den Gegnern den Mut zu nehmen.