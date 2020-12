Gut, aber nicht gut genug: Red Bull Salzburg hat sich auch beim zweiten Auftritt in der Champions League Respekt und Anerkennung in ganz Europa erarbeitet. Unterm Strich stehen für Österreichs Serienmeister aber ganze vier Punkte. Die Königsklasse bleibt ab der K.o.-Phase eine geschlossene Gesellschaft der Reichen und Mächtigen. 15 der 16 Achtelfinalisten kommen aus den vier großen Fußballländern Deutschland, England, Spanien und Italien.

Schon bald wird die PR-Abteilung von Red Bull Salzburg den Hashtag #unserbewerb für die Europa League wieder aus der Schublade holen. Im zweithöchsten internationalen Bewerb lieferten die Bullen ihre legendärsten Auftritte. Von Galaabenden gegen Ajax Amsterdam, Lazio Rom oder Borussia Dortmund schwärmen die Fans immer noch.

Und wer sich in der Champions League so verkauft wie Mergim Berisha und Co. heuer, der darf sich in der Europa League erwarten, zu den Titelanwärtern zu gehören. "Top-Top-Top-Teams" (Zitat Trainer Jesse Marsch) als unüberwindliche Hürden sind da nicht mehr dabei.

Jesse Marsch posaunt zwar nicht mehr so wie im Vorjahr den Anspruch auf den Titel hinaus. Aber man darf davon ausgehen: Hinter der verschlossenen Kabinentür haben er und seine Spieler sich erneut auf dieses Ziel eingeschworen.

Auch die Fans beschleicht schon zu lange der Eindruck, die internationalen Salzburg-Auftritte dienten vordringlich als Schaufenster für die jungen Hochkaräter à la Dominik Szoboszlai, um deren Marktwerte nach oben treiben. Das Team hat die Chance, im Frühjahr 2021 das Gegenteil zu beweisen und eine Trophäe heimzubringen.