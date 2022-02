Dass Red Bull Salzburg wieder einmal ein außergewöhnliches Team aufgebaut hat, war am Sonntag im Heimspiel gegen den WAC wieder deutlich zu sehen. Auch wenn sich Kapitän Andreas Ulmer und Co. gegen den tief stehenden Gegner über die gesamte Spielzeit schwertaten, gaben sie sich mit dem torlosen Remis nicht zufrieden, sondern spielten bis zur letzten Sekunde nach vorn und wollten den Sieg unbedingt. Und das, obwohl die Akkus der Bullen nach dem Fight gegen Bayern München, immerhin eine der besten Mannschaften Europas, alles andere als voll waren. Aufgrund des deutlichen Vorsprungs in der Tabelle hätten sich die Bullen ein Remis gegen einen Verfolger durchaus leisten können. Mit einem Punkt gibt sich die junge Bullen-Truppe unter Trainer Matthias Jaissle aber gegen keinen Gegner zufrieden, für sie zählen nur Siege. Obwohl die Beine immer schwerer wurden, ließ der Tabellenführer nicht locker und legte wieder einmal eine bemerkenswerte Mentalität an den Tag - und wurde spät belohnt. Mit diesem Willen und der zweifelsohne hohen Qualität ist den jungen Bullen auch im Königsklassen-Rückspiel in München alles zuzutrauen.