Red Bull Salzburg wird auch 2021 über den Titel in der Fußballbundesliga jubeln. Auch wenn in der Meistergruppe noch sieben Spiele zu absolvieren sind, es wird wohl niemanden mehr geben, der gegen Salzburg als Meister wettet. Salzburg hat zum Auftakt der entscheidenden Phase der Saison alle drei Toppartien gegen die schärfsten Rivalen im Kampf um Platz eins gewonnen. Nach Sturm und Rapid konnte auch der LASK den Siegeszug des Titelverteidigers nicht stoppen. Dabei waren die Linzer lange Zeit ein ganz unangenehmer Gegner und auch nah daran, eine Überraschung zu schaffen. Salzburg kann aber im Gegensatz zu allen anderen Clubs in der Liga mit Wechseln die Qualität und die Offensivstärke noch einmal deutlich erhöhen. Wie gegen den LASK deutlich wurde.

23 Tore haben die Bullen in dieser Saison in der Schluss-Viertelstunde erzielt. Davon viele wichtige Treffer. Das beweist auch, dass die Marsch-Elf, auch wenn es einmal nicht ganz nach Wunsch läuft, bis zum Schlusspfiff an ihre Stärke glaubt. Daher ist der Titelkampf nur mehr rechnerisch noch offen.