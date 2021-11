Die Kicker von Red Bull Salzburg könnten sich am Dienstag als erste österreichische Mannschaft für die K.-o.-Phase in der Champions League qualifizieren und damit Geschichte schreiben. Diesen Umstand gilt es aber, so gut es geht, aus den Köpfen zu streichen. Sonst könnte der Druck die junge Bullen-Mannschaft lähmen. Gegen den aktuellen französischen Titelträger, der in dieser Saison alles andere als ein europäisches Spitzenteam ist, gilt es wieder locker und unbeschwert aufzutreten. Zeigen die Salzburger auch in Nordfrankreich ihren erfrischenden Offensivfußball, ...