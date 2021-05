Auch wenn man kein Fan der Geschichte, die Red Bull im Salzburger Fußball seit dem Einstieg des Getränkekonzerns 2005 mit vielen Millionen Euro schreibt, sein mag, die Erfolge der Bullen sind einzigartig und verdienen sich größten Respekt. Geld schießt zwar keine Tore, aber Geld kauft Spieler, die viele Tore schießen und verhindern. Und Salzburg versteht es, die für österreichische Verhältnisse einzigartigen finanziellen Mittel nahezu perfekt einzusetzen. Auch das ist eine Kunst und keine Selbstverständlichkeit. So gelingt es, den ohnehin schon sehr hohen Leistungsstandard mehr als nur zu halten. Salzburg hat sich auch international etabliert.

Nicht nur einmal wurde den Bullen nach einem personellen Umbruch eine schwierige Saison prophezeit. Am Ende konnten die Rivalen nur gratulieren. Es ist sicher nicht so einfach, wie es aussieht, den Fußball über Jahre so zu dominieren, wie die Bullen. Es steckt viel Arbeit, Weitblick und Planung hinter den Erfolgen. Daher ist es kein Zufall, dass Salzburg die beste Mannschaft mit der größten Qualität, die sie in den entscheidenden Moment auch ausspielt, hat. Auch in Zukunft wird es schwer, die Bullen von der Spitze zu verdrängen. Nicht nur wegen der finanziellen Möglichkeiten, sondern weil beim Meister hervorragend gearbeitet und gewirtschaftet wird.