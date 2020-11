In der Königsklasse des Fußballs tritt Österreichs Meister Red Bull Salzburg am Mittwoch bei Bayern München an. Dem Tabellenführer in der deutschen Bundesliga und Titelverteidiger in der Champions League. Da haben die Bullen nichts zu verlieren.

Es ist schon eine gewisse Ehre, wenn eine deutsche Fußball-Ikone, wie der Weltmeister von 1990 und Weltfußballer von 1991 sich als Fan von Red Bull Salzburg outet. Lothar Matthäus zeigte sich im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten" noch immer begeistert davon, wie die Bullen im Hinspiel gegen Bayern aufgetreten sind. Trotz der 2:6-Pleite überzeugte die Truppe von Trainer Jesse Marsch den ehemaligen Starkicker der Bayern. Und Matthäus ist überzeugt, dass diese Leistung über weite Strecken der Partie keine Sternstunde war, ...