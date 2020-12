Red Bull Salzburg muss weiter auf den großen Durchbruch in der Champions League warten. Nachdem die Bullen im Vorjahr den letzten, entscheidenden Schritt nicht machen konnten und den Einzug in das Achtelfinale im letzten Gruppenspiel verpassten, gab es auch im Herbst 2020 keinen Grund für ausgelassenen Jubel. Denn auch im zwölften Spiel in der Königsklasse gelang es den Bullen nicht, ein Topteam des europäischen Fußballs in die Knie zu zwingen. Atlético Madrid war am Mittwoch, wie vergangene Saison Liverpool, im ...