Atlético Madrid und Barcelona 2021, Liverpool und Ajax Amsterdam 2020, Chelsea und Real Madrid 2019 und zuvor schon Bayern München und Arsenal: In den vergangenen Jahren haben sich nahezu alle großen Namen des europäischen Clubfußballs und viele schillernde Spielerpersönlichkeiten in der Red-Bull-Arena die Ehre gegeben. Die Reihe an hochkarätigen Testspiel-Gegnern ist bemerkenswert, denn Österreich ist auf der Fußball-Landkarte nur ein kleines Pünktchen. Warum also kommen die Stars gerade nach Salzburg? Zum einen verhandeln die Bullen geschickt, locken mit lukrativen Einnahmenteilungen ...