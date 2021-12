Seit 2005 steht Fußball-Salzburg im Zeichen des roten Bullen. Pleiten, Pech und Pannen der Anfangsjahre wichen spätestens mit der Zäsur durch Ralf Rangnick vor neun Jahren Titel, Tränen und Triumphen. Als bisher größter Erfolg von Red Bull Salzburg galt bis zu diesem historischen Mittwoch der Halbfinal-Einzug in der Europa League 2018 unter Trainer Marco Rose, doch von seinem sportlichen Wert und in der internationalen Wahrnehmung steht der Aufstieg in das Achtelfinale der Champions League noch einmal deutlich darüber. Die Bullen ...