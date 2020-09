Was hat das noch mit Fußball, wie wir ihn lieben, zu tun? Oder gibt es im Sport etwa gar keine Moral mehr? Dass Red Bull Salzburg zu einem Fußballspiel nach Israel reisen musste, in ein Land, das sich derzeit im Lockdown befindet und täglich mit neuen Rekorden an Coronainfektionen negative Schlagzeilen schreibt, ist eine Beleidigung für jeden Menschen mit einem hohen Maß an Disziplin und Verantwortungsgefühl.

Ja, die Show muss weitergehen, auch in Zeiten der Coronakrise, aber warum ...