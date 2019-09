Der Geduldige hat allen Reichtum der Welt, lautet ein afrikanisches Sprichwort, das aktuell auch sehr gut zu Red Bull Salzburg passt. Denn Geduld haben die Bullen tatsächlich jede Menge bewiesen, bis es - nach elf gescheiterten Anläufen - mit der ersehnten Qualifikation für die Fußball-Königsklasse endlich geklappt hat. Darüber hinaus spült die erstmalige Teilnahme an der Champions League mindestens 30 Millionen Euro in die ohnehin prall gefüllte Clubkassa.

Bevor der erste Pass gespielt und das erste Tor erzielt wurde, dürfen sich die Salzburger also schon als Gewinner fühlen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil man in Stadt und Land eine Fußballeuphorie ausgelöst hat, wie sie der Verein, seit er Red Bull Salzburg heißt, noch nie erlebt hat. Natürlich würde die Enttäuschung tief sitzen, sollte man auf dieser gigantisch großen Fußballbühne sang- und klanglos untergehen. Genauso gut möglich ist, dass die Bullen ihren internationalen Höhenflug nach der Europa League auch in der Champions League fortsetzen und ihre Gegner bei den Hörnern packen. Heute um 22.45 Uhr wissen wir mehr. Und wieder ist Geduld gefragt.