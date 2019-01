Es ist also wieder passiert. Mit Hannes Wolf wechselt wieder einmal ein herausragender Profi von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig in die deutsche Fußball-Bundesliga. Gezwungen dazu wurde das Toptalent nicht. Wolf hätte im Sommer dank einer Klausel in seinem Vertrag auch zu einem anderen Club in einer der europäischen Topligen wechseln können. Dass sich aber Leipzig wieder bei seinem Schwesterclub bedient, ist legitim, wird aber die Salzburg-Fans mehr als nur ärgern. Österreichs Meister verspielt mit diesem Transfer mit Sicherheit auch wieder viele Sympathien: Weil es verwerflich ist, einem Salzburger die Freigabe nach Leipzig zu erteilen.