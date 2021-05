Stankovic vs Mantl - bei Red Bull Salzburg beginnt der Kampf um die Nummer eins im Tor

Die Karten werden mit dem neuen Trainer Matthias Jaissle wohl neu gemischt. Cican Stankovic und Nico Mantl duellieren sich um den Platz im Tor von Red Bull Salzburg.

Unter Trainer Jesse Marsch war Cican Stankovic die klare Nummer eins im Tor von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg. Das könnte sich in der nächsten Saison schon ändern, denn bei den Bullen löst der Deutsche Matthias Jaissle Marsch, der zu RB Leipzig wechselt, als Cheftrainer ab. Da werden schon auch die Karten im Team neu gemischt. Und Jaissles Landsmann Nico Mantl, der unter Marsch am Sonntag beim LASK seine erste Chance in der Startformation beim Meister erhielt, wird den Kampf ...