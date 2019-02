Star-Trainer Mourinho akzeptierte Strafe in Steuerprozess

Der bekannte Fußball-Trainer Jose Mourinho hat am Dienstag vor einem Gericht in Madrid eine einjährige bedingte Haftstrafe in seinem Steuerprozess akzeptiert. Die Staatsanwaltschaft warf dem 56-jährigen Portugiesen vor, in den Jahren 2011 und 2012, als er Real Madrid betreut hatte, durch falsche Angaben bei Bildrechten Steuern in Höhe von 3,3 Millionen Euro hinterzogen zu haben.

SN/APA (AFP)/JOSE JORDAN Mourinho soll 3,3 Millionen Euro hinterzogen haben