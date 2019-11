Starke Jungbullen fixieren den Aufstieg

Der Red-Bull-Nachwuchs feierte am Mittwoch in Genk einen wichtigen 2:0-Sieg und ist damit auch im Frühjahr in der Youth League dabei.

Vor den Augen von Sportdirektor Christoph Freund haben sich die Jungbullen in der Nachwuchs-Champions-League am Mittwoch wieder von ihrer besten Seite präsentiert. Nach dem 1:1 im Hinspiel zeigte sich die Kramer-Truppe in Genk von der ersten Minute an hellwach und nutzte ihre erste Chance eiskalt aus. Nach einer Viertelstunde beförderte Jungstar Karim Adeyemi den Ball, nach einem perfekten Querpass von Nicolas Seiwald, aus zehn Metern über die Linie. Nur fünf Minuten später konnten die Salzburger nachlegen. Der Schiedsrichter zeigte nach einem angeblichen Foul an Adeyemi auf den Elferpunkt, Luka Sucic nahm das Geschenk dankend an und erhöhte auf 2:0.

Der Nachwuchs des belgischen Meisters, der im Hinspiel noch eine starke Leistung zeigte, fand im zweiten Duell überhaupt nicht ins Spiel und hatte größte Mühe, weitere Gegentore zu verhindern. Im zweiten Spielabschnitt hätte Benjamin Sesko die Partie früh entscheiden können, doch der Angreifer brachte den Ball zwei Mal in aussichtsreicher Position nicht über die Linie. Diese Nachlässigkeiten wurden in der Folge aber nicht bestraft: Die Jungbullen spielten den Vorsprung locker nach Hause und fixierten mit dem Sieg den Aufstieg. In zwei Wochen geht es nun im Heimspiel gegen Liverpool um den Gruppensieg. Der Erste steigt direkt ins Achtelfinale auf, der Zweite muss den Weg über das Play-off gehen. In der derzeitigen Form müssen sich die Salzburger aber auch vor dem Nachwuchs des englischen Topteams nicht verstecken.

Trainer Kramer zeigte sich vor allem von den ersten 45 Minuten begeistert: "Wir haben das in der ersten Hälfte extrem gut gemacht, haben schnell und flexibel nach vorn gespielt. Gegen den Ball waren wir richtig stark, das war die Basis für den Erfolg. Genk konnten wir über die gesamte Spieldauer von unserem Tor weghalten. Defensiv waren wir stabil, offensiv haben wir noch etwas Luft nach oben."