Stars von Red Bull Salzburg übertroffen: Und dann steht plötzlich David Alaba vor dir

Österreichs Fußball-Nationalteam flog mit vielen Starkickern nach Estland. Im ÖFB-Team steht neben vielen Legionären aus europäischen Topligen aber auch ein Profi, der vor einem Jahr noch in der Regionalliga spielte.

Es wirkte fußballtechnisch gesehen wie Tag und Nacht. Seite an Seite betraten ÖFB-Teamkapitän David Alaba und Team-Debütant Maximilian Entrup den Trainingsplatz. Alaba, der Starkicker von Real Madrid, der schon drei Mal die Champions League gewonnen hat und jährlich viele Millionen Euro verdient, und der Hartberger Torjäger Entrup, der in der vergangenen Saison noch Treffer in der Regionalliga für Marchfeld erzielte und von Millionen nur träumen kann, bereiten sich gemeinsam auf das letzte EM-Qualifikationsspiel der österreichischen Nationalmannschaft am Donnerstag in Estland vor. "Ich habe alles noch gar nicht richtig begriffen", sagte Entrup. Seit 2017 hießen seine Stationen St. Pölten, Lafnitz, Traiskirchen, Marchfeld und dann Hartberg. Dort schoss sich der 26-Jährige an die Spitze der heimischen Torschützenliste und stahl in den bisherigen 14 Runden in der Bundesliga den Profis von Red Bull Salzburg in der Offensive die Show. Und plötzlich steht ein Star des europäischen Fußballs, wie Alaba vor einem. Da kam auch Entrup ins Schwärmen "Ich versuche viel in den Trainingseinheiten mitzunehmen und zu lernen. Das ist eine einmalige Chance. Ich muss das genießen und auch auf dem Boden bleiben." Aber Entrup zeigte auch viel Selbstbewusstsein und will sich bei Rangnick auch für die EM-Endrunde empfehlen. "Ich bin nicht hergekommen, um nur ein Kaderspieler zu sein." An die EM in Deutschland denkt der Torjäger aber noch nicht. "Diejenigen Spieler, die in der Qualifikation überzeugt haben, verdienen es, bei der EM dabei sein." Trifft Entrup aber wie in den vergangenen Wochen, dann wird der Hartberger ein heißes Thema bleiben.