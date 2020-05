Begleitet von strengen Auflagen startet Deutschland-Legionär Stefan Lainer am Samstag mit Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga.

Stefan Lainer sitzt in seinem Hotelzimmer und wartet. Er wartet auf den Wiederanpfiff der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag um 18.30 Uhr, wenn sein Club Borussia Mönchengladbach in der menschenleeren Commerzbank-Arena bei Eintracht Frankfurt gastiert. Bis dahin befindet sich der 27-jährige ...