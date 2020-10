Stefan Schwab in Saloniki: "Ich fühle mich hier sehr wohl"

Der ehemalige Nachwuchskicker von Red Bull Salzburg, Stefan Schwab, gibt erste Einblicke in seine neue Wirkungsstätte in Griechenland.

Nach sechs Jahren beim SK Rapid Wien war Schluss. Stefan Schwab wechselte in diesem Sommer vom österreichischen Rekordmeister, bei dem er die vergangenen drei Jahre auch Kapitän war, zum griechischen Spitzenclub Paok Saloniki. Zuvor hatte sich der Mittelfeldspieler mit den Hütteldorfern nicht auf einen neuen Vertrag einigen können.

Nach fast drei Monaten in Griechenland zieht der gebürtige Saalfeldener, der einige Jahre im Nachwuchs von Red Bull Salzburg gespielt hatte, eine erste Bilanz. "Am Anfang war es schon sehr stressig, weil ich ein Haus suchen und sämtliche Papiere besorgen musste. Mittlerweile fühle ich mich sehr wohl hier. Ich habe den Schritt nicht bereut." Seit rund zwei Wochen ist auch seine Frau Chiara mit dem gemeinsamen Sohn Matteo Francesco bei ihm. "Wir wohnen ein wenig außerhalb von Saloniki. Meine Frau wird ab und zu pendeln, da sie einen Job in Salzburg hat. Das ist jetzt durch Corona natürlich gar nicht so einfach. Als Spieler sollst du nach einem Training oder einem Spiel sofort wieder nach Hause fahren." Die freie Zeit nützt er mit seiner Familie und für sein Studium. Schwab macht derzeit online den Master in Business Administration and Sport auf der Fachhochschule in Eisenstadt.

Saloniki hat rund 325.000 Einwohner, ist daher mit der Großstadt Wien nicht zu vergleichen. "Es gibt sehr viele enge Gassen. Die Leute gehen erst spät raus, weil es tagsüber sehr heiß ist. Ab 20 Uhr ist dann viel los auf den Straßen", sagt der Mittelfeldspieler und ergänzt: "Die Menschen halten sich an die Corona-Regeln. Sie tragen Masken und kommen damit auch klar. Sie beschweren sich nicht viel, obwohl es ihnen wirtschaftlich schlechter geht als den Menschen in Österreich. Griechenland hat auch nicht so viele Erkrankte wie unser Land."

Sportlich war es für Stefan Schwab keine große Umstellung, er kommt im Mittelfeld des dreifachen griechischen Meisters regelmäßig zum Einsatz. "Die griechische Liga ist gleich stark wie die österreichische. Vor ein paar Jahren war sie noch stärker." In der Qualifikation zur Champions-League sind die Griechen gegen das russische Team aus Krasnodar mit 1:2 ausgeschieden. "Das war eine große Enttäuschung. Wir waren knapp dran." Nun spielt Paok in der Europa-League gegen Eindhoven, Granada und gegen Omonia Nikosia aus Zypern. "Das ist eine ausgeglichene Gruppe. Wir wollen aufsteigen", sagt Schwab. Einen Besuch in Österreich wird es längere Zeit nicht geben. "Wahrscheinlich zu Weihnachten, sofern uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht."