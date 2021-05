Stefan Schwab jubelt über Cupsieg mit PAOK Saloniki

Ausnahmezustand in Thessaloniki: Nach dem Sieg im Cupfinale gegen Olympiakos Piräus feierten die Fans ausgelassen auf den Straßen. Im Siegerteam jubelte der Saalfeldner Stefan Schwab.

Gleich in seiner ersten Saison in Griechenland gab es damit etwas zu feiern für den 30-jährigen Salzburger. Er stand beim hochdramatischen Endspiel im Athener Olympiastadion im Mittelpunkt: Nach einem Foul an ihm im Strafraum brachte Adelino Vieirinha den Außenseiter per Elfmeter in Führung (36.). Navch dem Ausgleich durch Yann M'Vila (50.) sah es lange nach Verlängerung aus. Doch Michael Krmencik schoss PAOK in der 90. Minute mit seinem Tor ins Glück.

Danach brachen alle Dämme: Tausende Fans pfiffen auf Coronaregeln und feierten rund um den "Weißen Turm" in der Innenstadt von Thessaloniki. Für den langjährigen früheren Rapid-Kapitän Schwab ist es der erste große Titel seiner Karriere. Feiern durfte auch sein Landsmann Thomas Murg, der im Finale auf der Ersatzbank saß.

In der griechischen Superliga schloss PAOK als Vizemeister hinter Olympiakos ab. International kam für Schwab und Co. das Aus in der Europa League schon in der Gruppenphase. Trotz eines 4:1-Heimsiegs gegen PSV Eindhoven unter Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt schied der Club als Gruppendritter aus.