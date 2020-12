Steffi Enzinger jubelt über das Achtelfinale

Die ÖFB-Teamstürmerin aus Mittersill feiert mit St. Pölten den größten Erfolg der Clubgeschichte.

Ein erfolgreiches Fußballjahr 2020 bringt für die Mittersillerin Stefanie Enzinger den größten Erfolg in ihrer Karriere. Die Stürmerin aus dem Pinzgau erreichten mit dem SKN St. Pölten das Champions-League-Achtelfinale.

Die Niederösterreicherinnen gewannen am Donnerstag das Sechzehntelfinal-Rückspiel auswärts gegen den FC Zürich durch ein Tor von Lisa Makas (83.) mit 1:0 (0:0) und schafften damit dank des 2:0-Erfolgs im ersten Duell souverän den Aufstieg. Der Gegner in der Runde der letzten 16 wird am 16. Februar ermittelt. Träumen ist erlaubt, denn Österreichs Serienmeister kann auf richtig gr0ße Kaliber treffen. Mit dabei sind beispielsweise Titelverteidiger Olympique Lyon, Paris St. Germain, der FC Barcelona oder Bayern München. Der Tabellenführer der deutschen Bundesliga mit Sarah Zadrazil aus St. Gilgen und der Steirerin Carina Wenninger kam gegen Ajax Amsterdam ganz souverän mit 3:1 und 3:0 weiter. Zadrazil kam im Rückspiel in der zweiten Spielhälfte zum Einsatz.

Ihre ÖFB-Teamkollegin Steffi Enzinger hat mit dem Tor zum 1:0 beim 2:0-Hinspielsieg einen wesentlichen Beitrag zum wichtigsten Erfolg der Vereinsgeschichte geleistet. Mit dem Nationalteam nimmt die 30-Jährige ihre zweite EM-Endrunde ins Visier. Ob es für ein Direkt-Ticket zur Endrunde 2022 reicht, wissen die ÖFB-Kickerinnen aber erst nach Abschluss der übrigen Gruppen.

Quelle: SN