Sternstunden im Salzburger Fußball: Als die "gelbe Wand" in Dortmund verstummte

Nach einer denkwürdigen Kabinenansprache von Marco Rose machte Red Bull Salzburg das Unmögliche möglich.

Die Ausgangslage: eigentlich aussichtslos. Das Stadion: imposant. Die Kulisse: einschüchternd. Red Bull Salzburg bekam es im März 2018 im Achtelfinale der Europa League im Signal-Iduna-Park mit dem achtfachen deutschen Meister Borussia Dortmund zu tun und war beim Aufeinandertreffen zweier Fußballwelten freilich krasser Außenseiter.

Fußballspiele werden jedoch nicht am Reißbrett entschieden, sondern oft auch in den Köpfen. "Wir müssen groß denken", kündigte der damalige Bullen-Trainer Marco Rose im SN-Interview an und ermutigte auch seine Mannschaft bei jeder Gelegenheit, an ...