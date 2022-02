Sternstunden im Salzburger Fußball: Ein 19-jähriger Violetter stahl den Weltstars um Figo die Show

Der Anifer Martin Amerhauser machte an einem kalten Dezembertag 1993 das "Wunder von Salzburg" möglich.

Im zweiten Teil der SN-Serie "Sternstunden im Salzburger Fußball" steht ein waschechter Salzburger im Mittelpunkt. Der Anifer Martin Amerhauser ging mit seinem Treffer zum 3:0 gegen Sporting Lissabon in die Geschichte ein. Der damals 19-jährige Youngster erzielte in der Verlängerung das 3:0 und schoss die Violetten damit ins UEFA-Cup-Viertelfinale. "Auf alle Fälle das wichtigste Tor in meiner Karriere", erklärt Amerhauser rund 30 Jahre später im SN-Gespräch.

Dabei war das Duell nach dem Hinspiel eigentlich schon entschieden. Die Portugiesen ...