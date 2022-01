Sternstunden im Salzburger Fußball: Grüne Austria brachte ein überfülltes Stadion zum Kochen

Vor dem Achtelfinale der Salzburger in der Champions League lohnt sich ein Blick zurück. Was waren die Sternstunden des heimischen Fußballs? Teil 1 der SN-Serie.

Am 16. Februar trifft Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg im Achtelfinalhinspiel der Champions League auf die Weltklassemannschaft von Bayern München. Die Bullen werden schon eine Sternstunde benötigen, wollen sie die Sensation schaffen. Sternstunden gab es im Salzburger Fußball aber schon einige. Vor dem großen Schlager gegen die Bayern blicken die "Salzburger Nachrichten" in ihrer Serie auf diese Höhepunkte zurück. Und bei allen Spielen, die in die Geschichte eingegangen sind, waren die SN live vor Ort mit dabei.

Wie ...