Sternstunden im Salzburger Fußball: Mit 30 Spritzen zum ersten Champions-League-Sieg

Heimo Pfeifenberger schoss Austria Salzburg Ende 1994 zum nächsten internationalen Meilenstein.

Für Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg sind Siege in der Champions League mittlerweile nichts Außergewöhnliches mehr. Die Bullen behaupten sich seit Jahren in der Beletage des europäischen Fußballs und schafften es in der aktuellen Saison sogar erstmals ins Achtelfinale der Königsklasse. Vor rund 30 Jahren waren die österreichischen Vertreter international gegen fast jeden Gegner noch Außenseiter. Und auch Austria Salzburg war, trotz der Erfolge im UEFA-Cup, beim erstmaligen Antritt in der Gruppenphase der Königsklasse der Underdog. Nach beachtlichen Leistungen gegen ...