Sternstunden und bittere Minuten gegen Belgier

Triumphe und Dramen, so könnte man die Duelle von Salzburger Teams gegen belgische Clubs auf einen Nenner bringen. Bei fünf Aufeinandertreffen gegen Vereine aus Belgien gelang nur zwei Mal der Aufstieg.

Red Bull Salzburg unternimmt gegen das Meisterteam des FC Brügge am Donnerstag den nächsten Anlauf. Das Land des aktuellen Weltranglisten-Ersten Belgien bescherte Salzburger Teams schon einige markante Europacup-Erlebnisse.



UEFA-Cup 1993: Gegen Royal Antwerpen begann für die damalige Salzburger Austria der Höhenflug, der erst im Finale gegen Inter Mailand endete. In Lehen traf Nikola Jurčević aus unmöglichem Winkel zum 1:0 ins Kreuzeck. Auswärts rettete Torhüter Otto Konrad den 1:0-Erfolg.



UEFA-Cup 1997: Das Aus in der ersten Runde gegen den RSC Anderlecht war eine bittere Stunde für den Salzburger Fußball. Dabei gewann der damalige Meister das Hinspiel in Lehen 4:3. In Brüssel führten die Salzburger zur Pause schon mit 2:0. Als der heutige Co-Trainer René Aufhauser in der 66. Minute eingewechselt wurde, war alles anders: In nur 18 Minuten hatten die Belgier vier Mal getroffen und stiegen auf.