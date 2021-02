Stöger verhindert Bayer-Sieg - BVB 2:2 gegen Hoffenheim

Bayer Leverkusen hat den Sprung auf Rang drei in der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Die Werkself kam am Samstag gegen den Vorletzten FSV Mainz trotz einer 2:0-Führung über ein 2:2 nicht hinaus. Zum Sargnagel wurde der 27-jährige Oberösterreicher Kevin Stöger, der in der 93. Minute traf. Wie für den Vierten gab es auch für Borussia Dortmund im Kampf um die Champions-League-Plätze keinen vollen Erfolg, der BVB musste sich gegen 1899 Hoffenheim mit einem 2:2 begnügen.

SN/APA (AFP)/RALPH ORLOWSKI Sasa Kalajdzic brachte den VfB Stuttgart per Kopf in Front