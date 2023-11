Stroblerin gegen den besten Fußballclub der Welt: "Eine unglaubliche Erfahrung"

Im Champions-League-Spiel bei Rekordsieger Olympique Lyon ist Österreichs Meister SKN St. Pölten krasser Außenseiter. Sophie Hillebrand freut sich auf das Match gegen Weltklassefußballerinnen wie Wendie Renard.

Olympique Lyon, das ist am Mittwochabend (18.45 Uhr/live DAZN) auswärts die Herkulesaufgabe für Österreichs Frauenfußball-Serienmeister SKN St. Pölten in der Women's Champions League. Der achtmalige Sieger des wichtigsten Clubbewerbs bietet ein Team mit Topstars wie Wendie Renard, Ada Hegerberg, Eugenie Le Sommer und Kadidiatou Diani auf. Während Lyon mit einem Auftakt-9:0 bei Slavia Prag ein Statement gesetzt hat, legten die Niederösterreicherinnen mit einem Heim-1:2 gegen Brann Bergen einen Fehlstart hin.

Mit dabei ist beim SKN Sophie Hillebrand aus Strobl. Die 22-jährige Mittelfeldspielerin ist erst vor kurzem nach 14-monatiger Verletzungspause auf den Platz zurückgekehrt. Gegen Brann gab sie ihr Debüt in der Königsklasse, Lyon wird aber noch einmal eine ganz andere Hausnummer: "Ich denke, dass es der Traum von jedem kleinen Mädchen ist, in der Champions League dabei zu sein. Wenn man dann die Chance hat, gegen Lyon in einem richtig coolen, großen Stadion zu spielen, ist es schon wirklich eine unglaubliche Erfahrung."

"Jeden Moment genießen"

Die Außenseiterrolle sei allen im Club bewusst: "Aber nichtsdestotrotz werden wir uns auf dieses Spiel genauso gut vorbereiten wie auf jedes andere. Wichtig wird es sein mutig aufzutreten, die Atmosphäre aufzusaugen und jeden Moment zu genießen."



Schon mit dem ersten Champions-League-Spiel sei für sie "ein kleiner Traum" in Erfüllung gegangen. "Vor allem nach meiner langen Verletzungspause waren es unglaublich schöne Momente, in denen sich die harte Arbeit, die man jeden Tag leistet, bezahlt macht." Die verlorenen Punkte sollen in den noch verbliebenen Partien geholt werden.

SKN-Trainerin Liese Brancao, auf der Trainerbank von ihrer Salzburger Assistentin Lisa Alzner unterstützt, sprach von "kleinen Zielen", die man in Frankreich erreichen möchte: "Es ist nicht so, dass wir vor dem Spiel sagen, dass wir klar verlieren werden. Wir wollen uns gut verkaufen, richtig gut präsentieren und viel lernen." Am Beginn eines Spiels sei es immer das Ziel zu gewinnen, auch wenn das diesmal unrealistisch sei. Deshalb kann in diesem Fall schon eine knappe Niederlage als "Erfolg" gesehen werden.