Struber mit Barnsley schon fünf Spiele ungeschlagen

Mit einem 0:0 gegen Swansea rückte der FC Barnsley mit dem Salzburger Trainer Gerhard Struber den Nichtabstiegsplätzen der zweiten englischen Liga näher.

Das Team des Kuchlers schlägt sich im dichten Feiertagsprogramm beachtlich. Das torlose Remis vor eigenem Publikum am Sonntag war bereits das fünfte Match in Folge ohne Niederlage für den FC Barnsley in der Championship. Torhüter Samuel Sahin-Radlinger spielte durch, sein österreichischer Landsmann Patrick Schmidt wurde in der 61. Minute eingewechselt. "Wir sind glücklich mit dem Spiel ohne Gegentor und dem Punkt", sagte Struber. "Wir haben heute nicht unsere beste Leistung gebracht. Im Moment ist es nicht einfach mit so vielen Spielen in kurzer Zeit." Schon am 2. Jänner ist sein Team gegen Derby auswärts erneut gefordert.

Als 22. der Tabelle zog der Club mit Stoke City punktemäßig gleich, Rang 21 ist der erste Nichtabstiegsplatz. Lediglich die um drei Tore schlechtere Tordifferenz trennt Strubers Team von Stoke.

Der frühere WAC-Trainer hatte erst vor gut einem Monat in England angeheuert und Barnsley als 24. und Tabellenletzten übernommen. In acht Spielen gelangen ihm bisher elf Punkte.

