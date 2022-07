Stürmer Luis Suárez kündigt Rückkehr nach Uruguay an

Der uruguayische Fußball-Star Luis Suárez kehrt zu seinem Jugendverein und ersten Proficlub Nacional Montevideo zurück. Er sei stolz wieder das Trikot des Vereins zu tragen, teilte der 35-Jährige am Mittwoch in sozialen Netzwerken mit. Zuvor hatte er bereits geschrieben: "Es war beeindruckend: All die Nachrichten und Videos, die uns erreicht haben - und die uns in dieser Situation, in der wir entscheiden mussten, sehr zu Herzen gegangen sind."

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Luis Suarez kehrt zu Nacional Montevideo zurück/Archivbild