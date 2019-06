Sturm-Frauen in CL-Quali gegen Apollon, Braga, Riga

Die Frauenmannschaft von Sturm Graz trifft in der Qualifikation für die Women's Champions League in der Gruppe 7 auf die Apollon Ladies aus Zypern, Sporting Braga (POR) und Turniergastgeber Riga. Das Turnier in Lettland findet von 7. bis 13. August statt, der Gruppensieger steigt in die erste Hauptrunde (11./12. und 25./26. September) auf.

62 Mannschaften aus 50 Ländern wurden für die kommende Frauen-Champions-League genannt, 40 müssen in die Qualifikation, darunter Österreichs Vizemeister Sturm. Serienmeister SKN St. Pölten ist als eine von 22 Mannschaften für die erste Runde gesetzt. Quelle: APA