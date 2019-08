Sturm-Frauen verabschiedeten sich mit 2:7 aus CL-Quali

Österreichs Frauen-Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat am Dienstagnachmittag sein letztes Spiel in der Champions-League-Qualifikation verloren. Gegen Apollon Limassol mussten sich die Steirerinnen in Riga mit 2:7 (1:4) geschlagen geben und beendeten die Qualigruppe 7 auf Rang drei. Schon zuvor war festgestanden, dass Sturm im Kampf um Platz eins und das Hauptrundenticket keine Chance mehr hatte.

Julia Wagner (45.+2) und Isabella Habuda (63.) erzielten die Treffer für Sturm, das zuvor Gruppensieger Braga mit 0:2 unterlegen war bzw. einen 4:0-Erfolg über Gastgeber Riga gefeiert hatte. Meister St. Pölten ist fix für die Hauptrunde der besten 32 qualifiziert, die Auslosung findet am kommenden Freitag in Nyon statt. Quelle: APA