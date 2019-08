Österreichs Frauen-Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat am Mittwochnachmittag zum Auftakt der Champions-League-Qualifikation in Riga gegen Sporting Braga 0:2 (0:1) verloren. Vanessa Marquez (37.) und Folashade Pratt (77.) trafen für Portugals Meister. Nächster Sturm-Gegner ist am Samstag (12.30 Uhr MESZ) Gastgeber Rigas.

Quelle: APA