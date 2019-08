Sturm-Frauen wollen sich in CL-Quali von bester Seite zeigen

Frauen-Fußball-Vizemeister Sturm Graz ist am Dienstagvormittag vom Flughafen Wien aus nach Riga zur Champions-League-Qualifikation aufgebrochen. In der lettischen Hauptstadt treffen die Steirerinnen auf Sporting Braga (Mittwoch, 12.30 MESZ), Gastgeber Rigas (Samstag, 12.30) und zum Abschluss in einer Woche auf die Apollon Ladies aus Zypern (13. August, 17.00).

"Wir haben eine sehr spannende und interessante Gruppe zugelost bekommen und freuen uns jetzt schon sehr auf die drei Spiele. Wir wollen uns von unserer besten Seite präsentieren und mit möglichst guten Leistungen und Ergebnissen aufzeigen ", betonte Sturms Sektionsleiter Mario Karner vor der Abreise ins Baltikum. Quelle: APA