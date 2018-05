Sturm Graz in Champions-League-Quali gegen Ajax oder Basel

Fußball-Vizemeister Sturm Graz bekommt es im Sommer schon in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League mit einem Hochkaräter zu tun. Die im schwierigeren Nicht-Meister-Weg antretenden Steirer treffen entweder auf Ajax Amsterdam oder den FC Basel. Beide Teams schlossen ihre nationalen Ligen wie Sturm auf Rang zwei ab. Ein Duell mit Basel wäre für Trainer Heiko Vogel ein ganz Besonderes.

Der 42-jährige Deutsche hatte von Sommer 2009 bis Mitte Oktober 2012 beim Schweizer Topclub gearbeitet. Die Auslosung geht am 19. Juni in Nyon über die Bühne, ausgetragen werden die Spiele am 24./25. Juli sowie 31. Juli/1. August. Sollten die Grazer scheitern, spielen sie in der Qualifikation zur Europa League weiter. Meister Red Bull Salzburg steigt erst in der dritten Quali-Runde des Meister-Wegs in den Kampf um die erstmalige Teilnahme an der "Königsklasse" ein und ist dort gesetzt.

(APA)