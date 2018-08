Sturm lief in Rückspiel bei Larnaka in ein 0:5-Debakel

Die Europacupsaison von Fußball-Vizemeister Sturm Graz ist nach vier Qualifikationsspielen schon wieder beendet. Nach dem Scheitern gegen Ajax Amsterdam in der Qualifikation zur Champions League erwies sich der zypriotische Vertreter AEK Larnaka auf dem Weg in das Play-off der Europa League als zu hohe Hürde. Nach dem 0:2 im Heimspiel lief Sturm am Donnerstag auswärts in ein 0:5-(0:1)-Debakel.

SN/APA/EXPA/JFK Sturm Graz kämpfte vergeblich gege AEK Larnaka