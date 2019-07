Sturm Graz trifft in der zweiten Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League entweder auf den norwegischen Club Haugesund oder Cliftonville. Die Nordiren setzten sich am Donnerstag im Rückspiel der Vorqualifikation gegen Barry Town aus Wales mit 4:0 durch. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet. Sturm startet am 25. Juli auswärts gegen den Sieger aus Haugesund gegen Cliftonville in die Europacup-Saison.

Quelle: APA