Stuttgart bezwingt Bremen knapp mit 1:0

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kaljdzic kann mit dem VfB Stuttgart in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter auf einen Europacupplatz hoffen. Der Aufsteiger besiegte Werder Bremen am Sonntag 1:0 und rückte bis auf vier Zähler an Bayer Leverkusen auf Platz sechs heran, der die Teilnahme an den Play-offs zur neu geschaffenen Europa Conference League bedeutet. Das gilt auch für Christopher Trimmel, der mit dem punktegleichen Union Berlin im Stadtderby gegen Hertha 1:1 spielte.

Für ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic läuft es weiter prächtig